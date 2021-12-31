Сага навколо переходу Ліеля Абади в Динамо продовжує набирати обертів, хоча трансфер вже на фінальній стадії.

Президент Маккабі Петах-Тіква Амоса Лузон, який представляє інтереси гравця, напередодні отримав попередню версію контракту. Сторони наразі вирішують юридичні питання.

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Як повідомляє Sport1, очікується, що сума трансферу складе менше, аніж 5 мільйонів євро, як було відомо раніше. Таким чином, ізраїльська сторона хоче підвищити зарплату футболіста у Динамо (попередньо він мав заробляти 400 тисяч євро на рік).

Вчора, 30 грудня, батько гравця підтвердив узгодження контракту з "біло-синіми". Вже наступного тижня Абада та агент мають прилетіти у Київ, а один із представників клубу залишиться з гравцем у столиці на два тижні для кращої адаптації. Повідомляється, що гравець може оселитись навіть в одному районі зі своїм співвітчизником Манором Соломоном.

До слова, Ліель у 13 матчах поточного чемпіонату Ізраїлю забив 4 голи та віддав 3 асисти. Зауважимо, що атакувальний хавбек вважається одним із найбільших талантів Маккабі Петах-Тіква.

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