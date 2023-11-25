Уже сегодня, 25 ноября, Заря сыграет перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций против Маккаби Тель-Авив. Накануне делегация луганского клуба совершила ночной переезд в Варшаву и утренний перелет в Сербию, где и состоится игра.

"Это недопустимо": лидер Зари озвучил рецепт успеха с Маккаби, назвав причину провала в первом матче Лиги конференций

По информации "ТаТоТаке", в составе Зари отсутствует Викентий Волошин, а вероятность участия в игре Александра Яцыка практически сведена на нет (к слову, оба полузащитника выступают за "мужиков" на правах аренды из Динамо).

Отмечается, что Волошин получил серьезную травму голеностопа в последнем матче УПЛ против ЛНЗ и в этом году больше не поможет команде. Яцика же беспокоит колено, но по прогнозам медиков он должен вернуться к тренировкам перед следующим матчем чемпионата – против Руха.

Напомним, поединок между Маккаби и Зарей стартует в 17:30 по Киеву. Предыдущая дуэль между этими командами завершилась поражением украинцев со счетом 1:3.

Маккаби Тель-Авив – Заря: анонс матча Лиги конференций