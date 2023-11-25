Вже сьогодні, 25 листопада, Зоря зіграє перенесений матч 3-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Маккабі Тель-Авів. Напередодні делегація луганського клубу здійснила нічний переїзд до Варшави та ранковий переліт до Сербії, де й відбудеться гра.

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За інформацією "ТаТоТаке", у складі Зорі відсутній Вікентій Волошин, а ймовірність участі у грі Олександра Яцика практично зведена нанівець (до слова, обидва півзахисники виступають за "мужиків" на правах оренди з Динамо).

Зазначається, що Волошин отримав серйозну травму гомілкостопу в останньому матчі УПЛ проти ЛНЗ і цього року більше не допоможе команді. Яцика ж непокоїть коліно, але за прогнозами медиків він має повернутися до тренувань перед наступним матчем чемпіонату – проти Руха.

Нагадаємо, поєдинок між Маккабі та Зорею стартує о 17:30 за Києвом. Попередня дуель між цими командами завершилась поразкою українців з рахунком 1:3.

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