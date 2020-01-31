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Макаренко вернулся в Кортрейк

20:08 115 Читати українською
Макаренко вернулся в Кортрейк
Евгений Макаренко / фото из открытых источников

Экс-защитник киевского Динамо Евгений Макаренко покинул Андерлехт и вернулся в Кортрейк.

28-летний футболист подписал контракт с Кортрейком до 2021 года, информирует официальный твиттер клуба. Именно из Кортрейка Макаренко летом 2018 года переходил в Андерлехт.

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В новой/старой команде Евгений будет выступать под 25-м номером.

Напомним, что из-за тяжелой травмы Макаренко в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за Андерлехт и лишь дважды попадал в заявку на игру. Он перебрался в Бельгию в 2017 году. В УПЛ левый защитник, который также может сыграть в центре полузащиты, выступал за Динамо и Говерлу.

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Теги
Главное Трансферы Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Бельгия Кортрейк Кортрейк Украинцы за рубежом
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