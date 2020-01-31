Макаренко повернувся у Кортрейк

Екс-захисник київського Динамо Євген Макаренко покинув Андерлехт і повернувся у Кортрейк.

28-річний футболіст підписав контракт із Кортрейком до 2021 року з опацією продовження, інформує офіційний твіттер клубу. Саме з Кортрейка Макаренко влітку 2018-го переходив в Андерлехт.

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У новій/старій команді Євген виступатиме під 25-м номером.

Нагадаємо, що через важку травму Макаренко в поточному сезоні не зіграв жодного матчу за Андерлехт і лише двічі потрапляв у заявку на гру. Він перебрався у Бельгію у 2017 році. В УПЛ лівий захисник, який також може зіграти в центрі півзахисту, виступав за Динамо і Говерлу.

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