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Макаренко признался, кто из футболистов спасает его от скуки во время карантина

09:49 35 Читати українською
Макаренко признался, кто из футболистов спасает его от скуки во время карантина
Евгений Макаренко / Фото из открытых источников

Украинский легионер бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко рассказал о карантинных буднях.

"Прошло 10 дней карантина – не хватает общения, команды, тренировок. Нам каждом расписали программу – бегать по 10 км в день. Но все прекрасно понимают, что это делать невозможно.

Макаренко выделил ключевые причины, которые заставили его сменить клуб

Единственное, что меня спасает – это то, что в команде есть Андрей Бацула. Он профессионал своего дела, организует ежедневно какие-то воркауты на поле. И, когда я приезжаю сам или с ребенком, то мы занимаемся вместе", – сказал Макаренко в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, чемпионат Бельгии принял решение о временной остановке минимум до 30 апреля.

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Теги
Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Андрей Бацула Андрей Бацула Евгений Макаренко Евгений Макаренко Бельгия Кортрейк Кортрейк
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