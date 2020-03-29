Макаренко признался, кто из футболистов спасает его от скуки во время карантина

Украинский легионер бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко рассказал о карантинных буднях.

"Прошло 10 дней карантина – не хватает общения, команды, тренировок. Нам каждом расписали программу – бегать по 10 км в день. Но все прекрасно понимают, что это делать невозможно.

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Единственное, что меня спасает – это то, что в команде есть Андрей Бацула. Он профессионал своего дела, организует ежедневно какие-то воркауты на поле. И, когда я приезжаю сам или с ребенком, то мы занимаемся вместе", – сказал Макаренко в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, чемпионат Бельгии принял решение о временной остановке минимум до 30 апреля.

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