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Макаренко выделил ключевые причины, которые заставили его сменить клуб

12:44 45 Читати українською
Макаренко выделил ключевые причины, которые заставили его сменить клуб
Евгений Макаренко / Сайт Кортрейка

Украинский легионер Кортрейка Евгений Макаренко поделился некоторыми подробностями своего зимнего перехода из Андерлехта.

"В Кортрейке я могу иметь игровую практику, поэтому сам настаивал на этом переходе. Для меня важно выйти на свой прежний уровень, чтобы играть, быть нужным в команде.

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Я не такой футболист, который долго может сидеть на замене без шанса проявить себя. Таких шансов у меня в Андерлехте в последнее время практически не было. В плане инфраструктуры изменения произошли минимальные. В команде есть хорошие игроки, мы могли бы бороться и за шестерку", – рассказал Макаренко в комментарии Команда№1.

Напомним, контракт воспитанника Динамо с Кортрейком рассчитан до лета 2021 года. Украинец уже успел провести за новую команду четыре матча, в которых отметился одним ассистом.

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Теги
Украинцы за рубежом Бельгия Евгений Макаренко Евгений Макаренко Андерлехт Андерлехт Кортрейк Кортрейк
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