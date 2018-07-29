Макаренко дебютировал с победы за Андерлехт, Безус провел весь матч за Сент-Трюйден

Начался новый сезон чемпионата Бельгии. В частности, состоялись и 2 матча с участием украинцев – Евгения Макаренко и Романа Безуса.

Украинский защитник Андерлехта Евгений Макаренко провел весь матч против своей бывшей команды Кортрейка. 27-летний футболист сыграл на непривычной для себя позиции центрального хавбека. Андерлехт контролировал игру и уверенно победил соперника со счетом 4:1. Макаренко результативными действиями не отметился.

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Роман Безус в составе Сент-Трюйдена тоже провел весь матч на поле против Серкль Брюгге. Команда украинца голов не забивала, как и соперник. В итоге, безголевая ничья 0:0. На 66-й минуте 27-летний Безус получил желтую карточку.

Чемпионат Бельгии, 1 тур

Кортрейк – Андерлехт – 1:4

Голы: Враньеш, 85 (автогол) – Сантини, 3, 48, 73, Димата, 31

Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 0:0

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