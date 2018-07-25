Макаренко был близок к переходу в клуб Бундеслиги – откровенное признание директора Андерлехта

Спортивный директор Андерлехта Люк Девро признался, что бывший защитник Динамо Евгений Макаренко был очень близок к переходу в Айнтрахт Франкфурт.

Бывший защитник Динамо Евгений Макаренко, который сезон 2017/18 провел в составе Кортрейка, мог перейти в франкфуртский Айнтрахт, однако в итоге оказался в Андерлехте. Об этом сообщил спортивный директор брюссельского клуба Люк Девро.

Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте

"Если бы я замешкался хотя бы на 3 часа – он бы сейчас играл в Айнтрахте. Они также играют в еврокубках и финансово они впереди нас", – цитирует Девро Humo.

Напомним, Андерлехт подписал контракт с Макаренко в апреле. Соглашение украинца рассчитано до лета 2022 года.

К слову, Айнтрахт по итогам сезона 2017/18 выиграл Кубок Германии.