Макаренко дебютував з перемоги за Андерлехт, Безус провів весь матч за Сент-Трюйден

Розпочався новий сезон чемпіонату Бельгії. Зокрема, відбулись і 2 матчі за участі українців – Євгена Макаренка та Романа Безуса.
Український захисник Андерлехта Євген Макаренко провів весь матч проти своєї колишньої команди Кортрейка. 27-річний футболіст зіграв на незвичній для себе позиції центрального хавбека. Андерлехт контролював гру і впевнено переміг суперника з рахунком 4:1. Макаренко результативними діями не відзначився.
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Роман Безус у складі Сент-Трюйдена теж провів весь матч на полі проти Серкль Брюгге. Команда українця голів не забивала, як і суперник. У підсумку, безгольова нічия 0:0. На 66-й хвилині 27-річний Безус отримав жовту картку.
Чемпіонат Бельгії, 1 тур
Кортрейк – Андерлехт – 1:4
Голи: Враньєш, 85 (автогол) – Сантіні, 3, 48, 73, Дімата, 31
Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 0:0
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