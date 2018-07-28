Макаренко дебютував з перемоги за Андерлехт, Безус провів весь матч за Сент-Трюйден

Розпочався новий сезон чемпіонату Бельгії. Зокрема, відбулись і 2 матчі за участі українців – Євгена Макаренка та Романа Безуса.

Український захисник Андерлехта Євген Макаренко провів весь матч проти своєї колишньої команди Кортрейка. 27-річний футболіст зіграв на незвичній для себе позиції центрального хавбека. Андерлехт контролював гру і впевнено переміг суперника з рахунком 4:1. Макаренко результативними діями не відзначився.

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Роман Безус у складі Сент-Трюйдена теж провів весь матч на полі проти Серкль Брюгге. Команда українця голів не забивала, як і суперник. У підсумку, безгольова нічия 0:0. На 66-й хвилині 27-річний Безус отримав жовту картку.

Чемпіонат Бельгії, 1 тур

Кортрейк – Андерлехт – 1:4

Голи: Враньєш, 85 (автогол) – Сантіні, 3, 48, 73, Дімата, 31

Сент-Трюйден – Серкль Брюгге – 0:0

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