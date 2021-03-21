В рамках воскресной программы 26-го тура Бундеслиги Хоффенхайм в родных стенах уступил Майнцу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2020/21, 26-й тур

Хоффенхайм – Майнц – 1:2

Голы: Бебу, 39 – Глацель, 1, Кор, 41

Герта – Байер – начало в 16:30

Фрайбург – Аугсбург – начало в 19:00

Воскресную игровую программу в Бундеслиге открывал поединок Хоффенхайм – Майнц. Гостям удалось забить быстрый гол – уже на первой минуте матча Глацель запресинговал Ричардса и тот потерял мяч, практически подарив нападающему выход один на один с голкипером. Игроки Хоффенхайма сразу начали давить на соперника и на 20-й даже устранили вражеского защитника – травмированным поле покинул Да Коста. Под занавес тайма они таки сравняли благодаря голу Бебу, но мировая продержалась совсем недолго – через несколько минут Кор вернул преимущество гостей.

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Во втором тайме темп игры значительно замедлился. Хозяева безрезультатно пытались сравнять счет, а Майнц не рисковал и играл на удержание результата. В конце концов, матч так и закончился со счетом 1:2.

Благодаря этой победе Майнц покинул зону вылета и теперь занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, а Хоффенхайм остался на 11-м месте первенства.

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