Майнц в тяжелом матче одолел Хоффенхайм и покинул зону вылета
В рамках воскресной программы 26-го тура Бундеслиги Хоффенхайм в родных стенах уступил Майнцу. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Германии 2020/21, 26-й тур
Хоффенхайм – Майнц – 1:2
Голы: Бебу, 39 – Глацель, 1, Кор, 41
Герта – Байер – начало в 16:30
Фрайбург – Аугсбург – начало в 19:00
Воскресную игровую программу в Бундеслиге открывал поединок Хоффенхайм – Майнц. Гостям удалось забить быстрый гол – уже на первой минуте матча Глацель запресинговал Ричардса и тот потерял мяч, практически подарив нападающему выход один на один с голкипером. Игроки Хоффенхайма сразу начали давить на соперника и на 20-й даже устранили вражеского защитника – травмированным поле покинул Да Коста. Под занавес тайма они таки сравняли благодаря голу Бебу, но мировая продержалась совсем недолго – через несколько минут Кор вернул преимущество гостей.
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Во втором тайме темп игры значительно замедлился. Хозяева безрезультатно пытались сравнять счет, а Майнц не рисковал и играл на удержание результата. В конце концов, матч так и закончился со счетом 1:2.
Благодаря этой победе Майнц покинул зону вылета и теперь занимает 14-ю строчку турнирной таблицы, а Хоффенхайм остался на 11-м месте первенства.