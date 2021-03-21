В рамках недільної програми 26-го туру Бундесліги Хоффенхайм у рідних стінах поступився Майнцу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 26-й тур

Хоффенхайм – Майнц – 1:2

Голи: Бебу, 39 – Глацель, 1, Кор, 41

Герта – Байєр – початок о 16:30

Фрайбург – Аугсбург – початок о 19:00

Недільну ігрову програму у Бундеслізі відкривав поєдинок Хоффенхайм – Майнц. Гостям вдалось забити швидкий гол – вже на першій хвилині матчу Глацель запресингував Річардса і той втратив м'яч, практично подарувавши нападнику вихід віч-на-віч із голкіпером. Гравці Хоффенхайму одразу почали тиснути на суперника і на 20-й навіть нейтралізували ворожого захисника – травмованим поле покинув Да Коста. Під завісу тайму вони таки зрівняли завдяки голу Бебу, але мирова протрималась зовсім недовго – за декілька хвилин Кор повернув перевагу гостей.

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У другому таймі темп гри значно сповільнився. Господарі безрезультатно намагались зрівняти рахунок, а Майнц не ризикував та грав на утримання результату. Зрештою, матч так і добіг кінця із рахунком 1:2.

Завдяки цій перемозі Майнц покинув зону вильоту та тепер посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці, натомість Хоффенхайм залишився на 11-му місці першості.

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