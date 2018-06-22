Майкон: Хочу выиграть Лигу чемпионов

Новый Полузащитник Шахтера Майкон прокомментировал свой переход в донецкий клуб.

"Шахтер хорошо известен в Бразилии. Здесь много достойных футболистов и немало бразильцев. Я знаю о команде, завоеванных титулах. И сейчас, находясь в Шахтере несколько дней, очень доволен. Надеюсь провести все время до конца сезона в таком расположении духа, как сейчас.

Знаком с Додо – мы вместе были в сборной. Знаю также Дентиньо, который играл в Коринтиансе, сборников Тайсона и Исмаили, Марлоса по его выступлениям за Сан-Паулу, Алана Патрика. Конечно же, я знаю об этих футболистах, потому что они играли в той же лиге, что и я.

Майкон официально стал игроком Шахтера

Самая большая мечта – завоевать максимум титулов. Естественно, не буду скрывать, хочу выиграть Лигу чемпионов – это мечта не только моя, но и любого футболиста и каждого клуба. Это то, что в моем сердце и душе", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера.