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Майкон: Хочу выиграть Лигу чемпионов

17 июня 21:15 144 Читати українською
Майкон: Хочу выиграть Лигу чемпионов
Майкон / ФК Шахтер

Новый Полузащитник Шахтера Майкон прокомментировал свой переход в донецкий клуб.

"Шахтер хорошо известен в Бразилии. Здесь много достойных футболистов и немало бразильцев. Я знаю о команде, завоеванных титулах. И сейчас, находясь в Шахтере несколько дней, очень доволен. Надеюсь провести все время до конца сезона в таком расположении духа, как сейчас.

Знаком с Додо – мы вместе были в сборной. Знаю также Дентиньо, который играл в Коринтиансе, сборников Тайсона и Исмаили, Марлоса по его выступлениям за Сан-Паулу, Алана Патрика. Конечно же, я знаю об этих футболистах, потому что они играли в той же лиге, что и я.

Майкон официально стал игроком Шахтера

Самая большая мечта – завоевать максимум титулов. Естественно, не буду скрывать, хочу выиграть Лигу чемпионов – это мечта не только моя, но и любого футболиста и каждого клуба. Это то, что в моем сердце и душе", – цитирует Майкона официальный сайт Шахтера.

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