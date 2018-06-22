Майкон: Хочу виграти Лігу чемпіонів

Новий півзахисник Шахтаря Майкон прокоментував свій перехід у донецький клуб.

"Шахтар є добре відомим у Бразилії. Тут багато гідних футболістів і чимало бразильців. Я знаю про команду, завойовані титули. І зараз, перебуваючи в Шахтарі кілька днів, дуже задоволений. Сподіваюся провести весь час до кінця сезону в такому настрої, як зараз.

Знайомий із Додо – ми разом були в збірній. Знаю також Дентіньо, що грав у Корінтіансі, збірників Тайсона та Ісмаїлі, Марлоса за його виступами за Сан-Паулу, Алана Патріка. Звісно ж, я знаю про цих футболістів, адже вони грали в тій самій лізі, що й я.

Майкон офіційно став гравцем Шахтаря

Найбільша мрія – здобути максимум титулів. Певна річ, не приховуватиму, хочу виграти Лігу чемпіонів – це мрія не лише моя, а й будь-якого футболіста і кожного клубу. Це те, що в моєму серці та душі", – цитує Майкона офіційний сайт Шахтаря.