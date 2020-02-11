Майкон: Быть капитаном сборной Бразилии действительно круто

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон поделился впечатлениями от участия в предолимпийском турнире со сборной Бразилии U-23.

"Очень сложный турнир, в котором нужно было занять первое или второе место, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду. И нам удалось это сделать после тяжелого старта в финальной четверке. Мы показали большое единство, знали, как работать с той самоотдачей, которой требовал турнир. Быть капитаном действительно круто. Но это не изменило моего поведения: капитан я или нет, играю или нет – изо всех сил стараюсь для своей команды.

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Наша команда очень сильная и с хорошими футболистами, которые играют как в крупных европейских, так и в крупных бразильских клубах. Я считаю, что у тренера будет сложный выбор, так как у нас много квалифицированных исполнителей и каждый может провести хороший турнир за сборную. Нам по силам принести Бразилии золото.

В Шахтер возвращаюсь полностью здоровым. Чувствую себя хорошо и готов помочь в достижении всех наших целей во второй части сезона", – цитирует Майкона официальный сайт клуба.

Напомним, сборная Бразилии, благодаря уверенной победе над Аргентиной (3:0), сумела квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.

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