toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - БАТЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Майкон: Бути капітаном збірної Бразилії дійсно круто

21:30 306 Читать на русском
Майкон: Бути капітаном збірної Бразилії дійсно круто
Майкон / Фото з відкритих джерел

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон поділився враженнями від участі у передолімпійському турнірі зі збірною Бразилії U-23.

"Дуже складний турнір, в якому потрібно було зайняти перше або друге місце, щоб кваліфікуватися на Олімпіаду. І нам вдалося це зробити після важкого старту у фінальній четвірці. Ми показали велику єдність, знали, як працювати з тією самовіддачею, якої вимагав турнір. Бути капітаном дійсно круто. Але це не змінило моєї поведінки: капітан я чи ні, граю чи ні – з усіх сил стараюсь для своєї команди.

Палкін – про відсутність Майкона і Додо на зборах Шахтаря: Вони будуть навіть більше підготовлені, ніж інші гравці

Наша команда дуже сильна і з чудовими футболістами, які грають як в великих європейських, так і в великих бразильських клубах. Я вважаю, що у тренера буде складний вибір, оскільки у нас багато кваліфікованих виконавців, але кожен може провести хороший турнір за збірну. Нам під силу принести Бразилії золото.

У Шахтар повертаюсь повністю здоровим. Відчуваю себе добре і готовий допомогти в досягненні всіх наших цілей у другій частині сезону", – цитує Майкона офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, збірна Бразилії, завдяки впевненій перемозі над Аргентиною (3:0), зуміла кваліфікувалась на Олімпійські ігри 2020 року, що відбудуться в Токіо.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна

blog_ava
Справа Ярмоленка: поліція зробила офіційну заяву
18:41
8077
Теги
Де Андраде Барберан Майкон Де Андраде Барберан Майкон Шахтар Шахтар Бразилія Бразилія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
14
хв
Динамо
15:00
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук