Магуайр прибыл в Манчестер для подписания контракта с МЮ

Защитник Лестера Харри Магуайр близок к переходу в Манчестер Юнайтед. Игрок сборной Англии уже прибыл на клубную базу манкунианцев.

Манчестер Юнайтед в шаге от завершения подписания Харри Магуайра. 26-летний центрбек уже прибыл в Манчестер, где его заметили возле одного из местных отелей, сообщает Sky Sports.

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Магуайр уже отправился на базу МЮ в Керингтон, где встретится с наставником манкунианцев Уле Гуннаром Сульшером и игроками "красных дьяволов", которые сегодня проведут спарринг против Блэкберна.

Напомним, ориентировочная стоимость трансфера Магуайра – 80 млн фунтов, что является рекордной суммой за защитника в истории футбола. До Лестера центрбек выступал за Шеффилд Юнайтед, Халл и Уиган.

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