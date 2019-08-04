Сульшер: Магуайр может сыграть за Манчестер Юнайтед в матче против Челси

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер надеется на скорое завершение трансфера защитника Лестера Харри Магуайра.

Напомним, Манчестер Юнайтед практически согласовал переход Харри Магуайра из Лестера. 26-летний защитник сборной Англии обойдется манкунианцам в 80 млн фунтов и станет самым дорогим игроком мира среди представителей своего амплуа.

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"Надеюсь, в течение этих выходных мы согласуем последние детали перехода и тогда сможем что-то сообщить.

Магуайр сыграл несколько матчей в межсезонье. Нам следует оценить его состояние, но есть вариант, что он может быть заявлен уже на поединок против Челси. Впрочем, пока Харри – игрок Лестера", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Манчестер Юнайтед откроет сезон поединком против Челси, который пройдет в воскресенье, 11 августа.

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