toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сульшер: Магуайр может сыграть за Манчестер Юнайтед в матче против Челси

12:29 64 Читати українською
Сульшер: Магуайр может сыграть за Манчестер Юнайтед в матче против Челси
Уле Гуннар Сульшер / фото из соцсетей

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер надеется на скорое завершение трансфера защитника Лестера Харри Магуайра.

Напомним, Манчестер Юнайтед практически согласовал переход Харри Магуайра из Лестера. 26-летний защитник сборной Англии обойдется манкунианцам в 80 млн фунтов и станет самым дорогим игроком мира среди представителей своего амплуа.

Магуайр получит в Манчестер Юнайтед бешеную зарплату

"Надеюсь, в течение этих выходных мы согласуем последние детали перехода и тогда сможем что-то сообщить.

Магуайр сыграл несколько матчей в межсезонье. Нам следует оценить его состояние, но есть вариант, что он может быть заявлен уже на поединок против Челси. Впрочем, пока Харри – игрок Лестера", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Манчестер Юнайтед откроет сезон поединком против Челси, который пройдет в воскресенье, 11 августа.

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретение АПЛ июля-2019

blog_ava
Неймар не праздновал победу ПСЖ в Суперкубке Франции – Мбаппе оттолкнул бразильца перед чемпионским фото
09:53
612
Теги
Трансферы Харри Магуайр Харри Магуайр Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы чемпионата Украины Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
23
мин
Ливерпуль
17:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук