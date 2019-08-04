Магуайр прибув у Манчестер для підписання контракту з МЮ

Захисник Лестера Харрі Магуайр близький до переходу в Манчестер Юнайтед. Гравець збірної Англії вже прибув на клубну базу манкуніанців.
Манчестер Юнайтед за крок від завершення підписання Харрі Магуайра. 26-річний центрбек вже прибув до Манчестера, де його помітили поблизу одного з місцевих готелів, повідомляє Sky Sports.
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Магуайр вже вирушив на базу МЮ в Керінгтоні, де зустрінеться з наставником манкуніанців Уле Гунаром Сульшером та гравцями "червоних дияволів", які сьогодні проведуть спаринг проти Блекберна.
Нагадаємо, орієнтовна вартість трансферу Магуайра – 80 млн фунтів, що є рекордною сумою за захисника в історії футболу. До Лестера центрбек виступав за Шеффілд Юнайтед, Халл та Віган.
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