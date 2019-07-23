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Львов заявил 11 бразильцев в УПЛ на сезон 2019/20

23 июля 23:24 46 Читати українською
Львов заявил 11 бразильцев в УПЛ на сезон 2019/20
Игроки ПФК Львов / ffl.org.ua

ПФК Львов объявил заявку в УПЛ на сезон 2019/20.

Официальный сайт УПЛ опубликовал заявку ПФК Львов на сезон 2019/20.

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Львовяне включили в своей заявки 25 игроков. Интересно, что в составе 14 украинцев и 11 бразильцев.

В числе бразильцев – Бруно Дуарте, Мартан, Рафаэл Сабино, Педро Витор, Альваро, Пернамбуко, Висенте, Рожерио Шина, Энрике Араужо. Также дозаявленные два новичка – 18-летние полузащитники Леонардо и Баяно. Добавим, что Жонатан и Липе не попали в заявку на сезон.

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