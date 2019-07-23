Львов заявил 11 бразильцев в УПЛ на сезон 2019/20

ПФК Львов объявил заявку в УПЛ на сезон 2019/20.

Официальный сайт УПЛ опубликовал заявку ПФК Львов на сезон 2019/20.

Шахтер дозаявил Кайоде, Майкона и Малышева в УПЛ на сезон 2019/20

Львовяне включили в своей заявки 25 игроков. Интересно, что в составе 14 украинцев и 11 бразильцев.

В числе бразильцев – Бруно Дуарте, Мартан, Рафаэл Сабино, Педро Витор, Альваро, Пернамбуко, Висенте, Рожерио Шина, Энрике Араужо. Также дозаявленные два новичка – 18-летние полузащитники Леонардо и Баяно. Добавим, что Жонатан и Липе не попали в заявку на сезон.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати