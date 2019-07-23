Шахтер дозаявив Кайоде, Майкона и Малышева в УПЛ на сезон 2019/20

Донецкий Шахтер внес Оларенваджу Кайоде, Максима Малышева и Майкона в заявку команды в УПЛ на сезон 2019/20.

Шахтер дозаявив Оларенваджу Кайоде, Максима Малышева и Майкона на сезон 2019/20, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Ранее отмечалось, что Кайоде может продолжить карьеру в московском Спартаке или турецком Газишехир Газиантепспор.

Напомним, что Малышев в июне получил травму и перенес операцию, тогда как Майкон был прооперирован еще в апреле и может вернуться на футбольное поле в ноябре. Интересно, что оба игрока заявлены на сезон под 17 номером.

Отметим, что Андрей Тотовицкий до сих пор не заявлен на сезон УПЛ.

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