"Горожане" продолжают реорганизации в клубе на всех фронтах.

Львов объявил о начале второго этапа конкурса на новую эмблему "сине-золотых". Из более чем 300 вариантов, которые прислали болельщики, в клубе выбрали 60 эскизов и выложили их на официальном сайте.

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Теперь каждый желающий может проголосовать за один из предложенных вариантов. Также предусмотрен вариант для голосования за сохранение существующего логотипа клуба.

Выборы нового лого продлятся до 31 января включительно. С 1 по 15 февраля руководство клуба выберет эмблему среди трех лучших по итогам голосования. Победитель конкурса получит 5000 гривен, комплект клубной экипировки, два абонемента на домашние поединки львовян в сезоне 2021/22, футболку с подписями футболистов команды, а также экскурсию по клубной базе и посещение одной тренировки Львова. Также будут награждены призеры.

К слову, новая эмблема клуба вступит в силу с сезона-2021/22.

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