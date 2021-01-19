Экс-защитник Львова Клименчук стал игроком чемпиона Армении
Еще один украинец попробует свои силы за рубежом.
Украинский защитник Егор Клименчук нашел себе новый клуб.
Клименчук официально покинул Львов
Новой командой бывшего защитника Львова стал чемпион Армении Арарат-Армения, сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram. Контракт с 23-летним футболистом заключен на два года.
Напомним, последней командой Клименчука был Львов, к которому он присоединился в феврале 2020 году на правах свободного агента. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, поэтому Арарат-Армении украинец достался бесплатно.
Ранее Егор защищал цвета Металлурга З, белорусских Минска и Нафтана, Колоса из Ковалёвки, краматорского Авангарда и донецкого Олимпика. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
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