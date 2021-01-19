Еще один украинец попробует свои силы за рубежом.

Украинский защитник Егор Клименчук нашел себе новый клуб.

Клименчук официально покинул Львов

Новой командой бывшего защитника Львова стал чемпион Армении Арарат-Армения, сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram. Контракт с 23-летним футболистом заключен на два года.

Напомним, последней командой Клименчука был Львов, к которому он присоединился в феврале 2020 году на правах свободного агента. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, поэтому Арарат-Армении украинец достался бесплатно.

Ранее Егор защищал цвета Металлурга З, белорусских Минска и Нафтана, Колоса из Ковалёвки, краматорского Авангарда и донецкого Олимпика. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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