"Днепр в пятый раз подтверждает свой статус неприступного для соперников сборной Украины и дарит победу всей футбольной Украине в важном контрольном матче. Львов, где наша сборная тоже не потерпела ни одного поражения, уже имеет серьезного конкурента. Особая атмосфера Днепр-Арены и преданные болельщики, которые очень соскучились по футболу, придают сил главной команде Украины.

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"Сине-желтые" взяли символический реванш за поражение против Северной Ирландии на Евро-2016. Но сейчас идет подготовка к Евро-2020. И мы благодарны нашим североирландским коллегам – председателю Исполнительного комитета Стивену Мартину и генеральному секретарю ассоциации Патрику Нельсону за интересное общение в Днепре, а сборной Северной Ирландии – за качественный спарринг!

Уже совсем скоро – 7 июня команда Андрея Шевченко сыграет заключительный перед вылетом в Бухарест товарищеский поединок против Кипра в Харькове. Спасибо родному Днепру за неповторимую ауру Днепр-Арены и мощную поддержку национальной сборной", – поделился Павелко в своем Facebook.

Напомним, сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию благодаря голу Александра Зубкова. На Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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