"Похоже, что у Динамо не будет проблем со Львовом. Хотя Олег Дулуб уже имеет опыт отбора очков у столичного клуба, когда в свое время возглавлял одесский Черноморец, который тоже находился в подвале турнирной таблицы. Это показательная история.

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Львов может хорошо настроиться и сконцентрироваться, чтобы проявить себя на фоне такого соперника. Львовяне способны оказать достойное сопротивление. Однако, думаю, что разница в классе должна сыграть ключевую роль во встрече. Убежден, что гости возьмут три очка. Рискну предположить, что Динамо будет забивать в обоих таймах", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, поединок между Львовом и Динамо состоится уже сегодня, 16 октября. Начало встречи в 17:00.

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