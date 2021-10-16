Львов после прихода Олега Дулуба несколько стабилизировал свою игру, одержав первую победу в сезоне и покинув зону прямого вылета из УПЛ, но кардинально ситуация не изменилась. "Горожане" находятся всего в двух очках от дна турнирной таблицы, а разница между реальными и ожидаемыми показателями является крупнейшей в УПЛ. Львовяне недозабили уже 5 голов, а пропустили на 4,31 мяч больше, чем должны были – как следствие, они недобрали до 8 зачетных баллов. Сейчас команда могла бы идти на 7-м месте.

Частично такой провал объясняется индивидуальным классом исполнителей, но коллективу ещё и не везёт. Например, в последнем поединке – против СК Днепр-1 – Львов пропустил уже на 2-й минуте вследствие случайного попадания Довбика с острого угла, а безумное доминирование с попаданиями в штангу после перерыва не принесло ни одного гола. Тенденция очень нехорошая, однако рано или поздно регрессия к среднему должна подтянуть результаты "горожан". Они не такие ужасные, как кажутся, хотя с Динамо им будет очень трудно.

Киевляне после вчерашней победы Шахтера потеряли первую позицию в таблице УПЛ, однако по очкам у грандов равенство. Уже этот факт должен завести динамовцев на максимум. Ещё одной причиной для серьёзного настроя является неудачный отрезок перед паузой на матчи сборных – "бело-синие" потерпели разгром от Шахтера в Суперкубке, получили 5 голов от Баварии и не смогли победить "горняков" в чемпионате. Всегда уравновешенный Мирча Луческу на этом фоне начал вести себя агрессивнее, поэтому сегодня Львову не позавидуешь. Динамо приехало за максимально убедительной победой.

В футболе киевлян нет предпосылок к частым потерям очков в проходных матчах, однако Александрия чуть не отобрала их, а Ингулец добился ничьи. То есть, определённые шансы у "горожан" будут. Кроме того, чемпиону нужно грамотно распределить нагрузки, ведь в среду команде ехать на Камп Ноу. Это – ещё один шанс для львовян. Также стоит отметить наличие в заявке всего одного чистого форварда, проблемы с физической формой Буяльского и усталость лидеров после сборной.

Словом, какая-то интрига во встрече на Арене Львов присутствует. Впрочем, по большинству статистических показателей Динамо до сих пор остаётся лучшей командой УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Махмутович, Ильющенков – Попов, Беседин, Кулач

Дисквалифицированы: Романчук (Львов)

Вне заявки: Бурда, Бойко, Рамирес (Динамо Киев)

Ориентировочные составы на матч Львов – Динамо

Львов: Костик – Зозуля, Якимец, Брикнер – Бусько, Чирьяк, Политыло, Довгий, Грисьо – Эрнест, Нич

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Львов способен создать проблемы, ведь киевляне пока находятся не в лучшей физической форме. Впрочем, Динамо способно компенсировать этот минус ротацией и заведённостью, а вот "горожанам" со своими проблемами труднее – они не могут забить в 100-процентных моментах, а пропускают голы из самых неочевидных ситуаций. Кроме того, у них из-за травм выпали основной центрбэк и голкипер.

В таких условиях ставить на сенсацию не позволяет логика. Динамо не может позволить себе осечку, а Львов, при всех нюансах, не выглядит командой, способной остановить киевлян. Именно поэтому стоит ожидать уверенной победы "бело-синих".

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