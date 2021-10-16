"Схоже, що Динамо не матиме проблем зі Львовом. Хоча Олег Дулуб уже має досвід відбирання очок у столичного клубу, коли свого часу очолював одеський Чорноморець, який теж перебував у підвалинах турнірної таблиці. Це показова історія.

Дулуб: Львову потрібно вгадати склад Динамо

Львів може добре налаштуватися та сконцентруватися, щоб проявити себе на тлі такого суперника. Львів’яни здатні чинити гідний супротив. Однак, думаю, що різниця у класі повинна зіграти ключову роль у зустрічі. Переконаний, що гості візьмуть три очки. Ризикну припустити, що Динамо забиватиме в обох таймах", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, поєдинок між Львовом і Динамо відбудеться вже сьогодні, 16 жовтня. Початок зустрічі о 17:00.

Львів – Динамо: анонс матчу УПЛ