"У них есть топ-тренер. Луческу – действительно Мистер, который перевернул Динамо в прошлом сезоне и продолжает делать это в этом. Команда организована с хорошей ротацией футболистов.

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Единственное – нам нужно угадать их состав. Потому что были матчи сборных, ясно что футболисты, сыгравшие 90 минут, скорее всего, не будут использованы. Это своего рода гадание на кофейной гуще по составу соперника.

Какого футбола ожидать от Львова? Сбалансированного. Мне очень хочется, чтобы наша команда наконец поймала баланс между обороной и атакой – тогда легче выстраивается игра в атаке", – сказал Дулуб в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок между Львовом и Динамо состоится в субботу, 16 октября. Начало встречи в 17:00.

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