Львовский клуб не только подписывает новых игроков в межсезонье, но и работает над ребрендингом.

Львов на своем официальном сайте объявил о том, что меняет эмблему. Было обновлено ее дизайн, но главные атрибуты (цвета, изображения льва и символ команды города) остались.

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Синий и золотой цвета напоминают об Украине и Львове, красный оттенок – цвет "горожан". Лев на логотипе состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов, корона "царя зверей" – символ Даниила Галицкого, атрибут исторического достояния.

К слову, команда Анатолия Бессмертного защитить честь новой эмблемы сможет уже 23 июня в стартовом матче УПЛ против Мариуполя.

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