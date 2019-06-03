Львов продлил контракт с Блавацким

Львовяне решили сохранить главного тренера на сезон 2018/19.

Клуб на официальном сайте объявил о продлении соглашения с украинским специалистом еще на год.

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"Мы с генеральным директором подвели итоги моей работы. После этого я принял предложение руководства продолжить сотрудничество с клубом еще на год. Я доволен, что у меня есть возможность и дальше работать в клубе из родного города, перед которым стоят серьезные задачи", –прокомментировал событие Блавацкий.

Кадина и Парамонов покинули Львов

ФК Львов занял шестое место в сезоне 2018/19 и не смог пробиться в еврокубки.