Накануне состоялась встреча между президентом клуба и 52-летним специалистом, главной целью которой стало согласование деталей нового контракта, сообщает пресс-служба ФК Львов.

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Отмечается, что по итогам встречи стороны договорились продлить контракт еще на 3 года. Руководство львовян убеждено, что Анатолий Бессмертный – именно тот человек, с которым Львов должен расти и развиваться в дальнейшем.

Напомним, Бессмертный возглавил Львов в начале марта и сумел реанимировать команду. "Сине-золотые" сумели подняться на итоговое восьмое место в турнирной таблице УПЛ, а среди остальных результатов могут похвастаться победой над Шахтером.

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