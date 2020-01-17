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Львов отпустил хавбека Мартана на родину

17 января 08:26 90 Читати українською
Львов отпустил хавбека Мартана на родину
Мартан / Сайт Львова

Бразильский полузащитник Мартан завершил свои выступления в чемпионате Украины.

Львов на своем официальном сайте объявил об уходе 22-летнего игрока.

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Мартан присоединился к Сеаре, которая выступает в бразильской Серии А. Хавбек был вынужден остаться на родине по семейным обстоятельствам. Львов не стал удерживать полузащитника и быстро договорился с бразильским клубом о переходе, финансовые подробности и срок контракта игрока не сообщаются.

Мартан присоединился к галичанам летом 2018 года и успел сыграть за них в 25 матчах и отметиться двумя ассистами.

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