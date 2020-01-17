toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Львів відпустив хавбека Мартана на батьківщину

08:26 452 Читать на русском
Львів відпустив хавбека Мартана на батьківщину
Мартан / Сайт Львова

Бразильський півзахисник Мартан завершив свої виступи в чемпіонаті України.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про відхід 22-річного гравця.

Львів назвав суперників на першому зборі в Туреччині

Мартан приєднався до Сеари, яка виступає у бразильській Серії А. Хавбек був змушений залишитися на батьківщині через сімейні обставини. Львів не став утримувати півзахисника і швидко домовився з бразильським клубом про перехід, фінансові подробиці та термін контракту гравця не повідомляються.

Мартан приєднався до галичан влітку 2018 року і встиг зіграти за них у 25 матчах та відзначитися двома асистами.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?

blog_ava
Колос представив 5 новачків, серед яких два екс-гравці Динамо
08:52
3630
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Сеара Мартан Мартан Львів Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
40
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук