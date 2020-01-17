Львів відпустив хавбека Мартана на батьківщину

Бразильський півзахисник Мартан завершив свої виступи в чемпіонаті України.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про відхід 22-річного гравця.

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Мартан приєднався до Сеари, яка виступає у бразильській Серії А. Хавбек був змушений залишитися на батьківщині через сімейні обставини. Львів не став утримувати півзахисника і швидко домовився з бразильським клубом про перехід, фінансові подробиці та термін контракту гравця не повідомляються.

Мартан приєднався до галичан влітку 2018 року і встиг зіграти за них у 25 матчах та відзначитися двома асистами.

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