"Сейчас мы еще не определились с этим вопросом. Планировали играть на Украине, но когда обратились к ФК Карпаты, нам ответили, что проведение матчей будет стоить 135 тысяч гривен. При том, что игра на Львов Арене стоит 150 тысяч. Впрочем, эти два стадиона не стоит и сравнивать. Это всем понятно. Пока не знаю точно, где мы будем играть, ведь за такую ​​цену играть на стадионе Украина не собираемся. Возможно, придется нам поехать в Тернополь, где нас уже наработан вариант, там можем за небольшие деньги и проживать, и питаться, и проводить свои поединки.

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Нужно этот вопрос, конечно, как можно быстрее решить. Есть пока две выездные встречи. Ближайшая с Колосом в Коваливке, а затем с Динамо в Киеве. Далее дома принимаем Зарю. Запасной вариант у нас всегда есть – это стадион в Тернополе, который мы на сезон также заявили. Будем думать. Относительно Арены Львов, то она тоже выдвинула свои условия. Если будут играть и Рух, и ПФК Львов на этом стадионе, то будем ждать адекватного предложения, реальной цены, которую сможем заплатить", – цитирует Панькова официальный сайт клуба.

Напомним, недавно в лагере Львова была вспышка коронавируса, из-за которого команда пропустила игру первого тура УПЛ против Миная.

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