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Львів віддав легіонера чемпіону Фінляндії

17 лютого 16:51 835 Читать на русском
Львів віддав легіонера чемпіону Фінляндії
Педро Феррейра / Сайт Львова

Вінгер Львова Педро Феррейра продовжить кар'єру в європейському чемпіонаті.

Бразилець проведе рік в оренді за фінський КуПС, інформує офіційний сайт львів'ян.

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Галичани підписали Педро на початку 2019 року, і легіонер відразу став гравцем основи Львова. Вінгер провів 13 матчів в УПЛ 2018/19, в яких відзначився двома голами. Стільки ж ігор бразилець провів і в поточній кампанії, забивши на один м'яч менше.

До слова, нова команда Педро здобула "золото" чемпіонату Фінляндії, який проводиться за схемою весна-осінь. КуПС спробує свої сили у кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Педро Феррейра Педро Феррейра КуПС КуПС Львів Львів
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