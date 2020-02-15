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УПЛ официально подтвердила перенос матча Олимпик – Львов

09:26 48 Читати українською
УПЛ официально подтвердила перенос матча Олимпик – Львов
УПЛ официально подтвердила перенос матча Олимпик – Львов

Руководители украинского первенства наконец внесли изменения в календарь чемпионата.

 

Украинская Премьер-лига официально отреагировала на информацию о переносе матча 19-го тура украинского первенства Олимпик – Львов.

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СМИ еще несколько дней назад сообщали об изменении даты матча в связи с поединком между Динамо и Ворсклой. И вот, наконец, официальный сайт УПЛ сообщил, что команды сыграют на стадионе имени Валерия Лобановского 23 февраля в 19:30.

Напомним, главной причиной переноса матча стала "накладка" – руководство киевского клуба неожиданно решило свой поединок против Ворсклы сыграть на своей арене, где ранее уже был запланирован матч Олимпик – Львов. Как следствие, игру пришлось смещать на день.

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Теги
Олимпик - Львов Динамо им. В. Лобановского Олимпик Олимпик УПЛ Львов Львов
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