Сегодня, 9 июля, стартует третий и последний этап предсезонных сборов Львова, в течение которого "горожане" планируют провести 4 спаринга – две игры дома и две на выезде.

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Расписание товарищеских матчей Львова выглядит следующим образом:

Львов – Подолье – 11 июля, начало в 16:00.

Львов – Колос – 15 июля (в Хмельницком, время уточняется).

Львов – Колос – 17 июля (в Луцке, время уточняется).

Львов – Нива Т – 18 июля, начало в 17:00.

Напомним, подопечные Анатолия Бессмертного стартуют в УПЛ 25 июля матчем с Мариуполем.

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