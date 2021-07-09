Сьогодні, 9 липня, стартує третій і останній етап передсезонних зборів Львова, протягом якого "містяни" планують провести 4 спаринги – дві гри вдома і дві на виїзді. Про це повідомив офіційний сайт Львова.

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Розклад товариських матчів Львова виглядає наступним чином:

Львів – Поділля – 11 липня, початок о 16:00.

Львів – Колос – 15 липня (у Хмельницькому, час уточнюється).

Львів – Волинь – 17 липня (у Луцьку, час уточнюється).

Львів – Нива Т – 18 липня, початок о 17:00.

Нагадаємо, підопічні Анатолія Безсмертного стартують в УПЛ 25 липня матчем з Маріуполем.

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