"Горожане" решили, что чтобы качественно подготовиться к новому сезону, не обязательно куда-то лететь.

Футболисты Львова начнут подготовку к новому сезону 8 июня, сообщает Meta Ratings.

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По сообщению источника, два первых этапа подготовки подопечные Анатолия Бессмертного проведут на своей клубной загородной базе в Брюховичах, а заключительный сбор – в Мукачево, где основное внимание будет сосредоточено на игровой практике.

Также клуб хочет заявить команду во Вторую лигу – поскольку чемпионат среди молодежных коллективов отменен, то чтобы сохранить за собой перспективную смену, Львов собирается выступать резервным составом в третьем по силе дивизионе.

Напомним, прошлый сезон УПЛ "горожане" завершили на 8 строчке турнирной таблицы, набрав 29 очков.

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