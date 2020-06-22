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Львов официально назначил Цецадзе главным тренером

16:56 - Читати українською
Львов официально назначил Цецадзе главным тренером
Георгий Цецадзе / Фото sputnik-georgia

ФК Львов объявил о назначении Георгия Цецадзе новым наставником команды.

Грузинский специалист Георгий Цецадзе стал новым главным тренером ФК Львов, сообщает официальный сайт клуба.

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О деталях контракта 45-летнего коуча не сообщается. Последним местом работы нового наставника Львова был Сабуртало. Цецадзе возглавлял Дилу, Локомотив Тбилиси и Самтредиа, также специалист имеет опыт работы в молодежных и юниорских командах сборной Грузии.

После 27-ми туров УПЛ Львов занимает 11-ю строчку. Предыдущим наставником львовян был Егише Меликян.

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