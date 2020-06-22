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Шевчук нашел неожиданных виновников ухода Меликяна со Львова

14:09 - Читати українською
Шевчук нашел неожиданных виновников ухода Меликяна со Львова
Егише Меликян / Фото из открытых источников

Экс-защитник Шахтера, а ныне телевизионный эксперт, Вячеслав Шевчук уверен, что несправедливое судейство в сторону львовской команды решило судьбу уже бывшего тренера "горожан" Егише Меликяна.

5’ Руслан Фомин
27’ Руслан Фомин
90+3’ Алексей Кащук
 
5’ Руслан Фомин
27’ Руслан Фомин
90+3’ Алексей Кащук

"Для меня, если рука была в штрафной, то это пенальти. В последних матчах у Егише всегда были претензии по поводу пенальти.

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Из-за судейских ошибок Меликян и потерял работу, а арбитры дальше продолжают работать", – отметил Шевчук в программе "Великий футбол".

Напомним, в матче 27-го тура УПЛ между Мариуполем и Львовом арбитр встречи Константин Труханов не зафиксировал игру рукой у Павла Полегенько в своей штрафной и не назначил пенальти. Как следствие, подопечные Меликяна потерпели разгромное поражение 0:3.

21 июня Егише, который тренировал Львов с октября 2019 года, вместе со своим тренерским штабом покинул "сине-золотых". Львовяне занимают предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 22 пункта.

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Теги
Львов Львов Егише Егише Меликян Мариуполь - Львов Мариуполь Мариуполь Павел Павел Полегенько Арбитры Константин Труханов Вячеслав Вячеслав Шевчук
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