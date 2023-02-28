Львов в своем Instagram сообщил о приходе Оулы Траоре, который стал 13-м новичком клуба этой зимой.

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Контракт с игроком рассчитан до конца сезона, он перебрался на правах свободного агента. Интересно, что Траоре ранее выступал только в африканских чемпионатах – Буркина-Фасо и Гвинеи.

Заметим, что в активе Оули есть 8 матчей за национальную сборную Буркина-Фасо. Он ездил на последний КАН, но на поле не выходил.

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