Львов объявил о трансфере игрока африканской сборной
28 февраля 16:28 - Читати українською
Защитник Оула Траоре стал очередным новичком Львова.
Львов в своем Instagram сообщил о приходе Оулы Траоре, который стал 13-м новичком клуба этой зимой.
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Контракт с игроком рассчитан до конца сезона, он перебрался на правах свободного агента. Интересно, что Траоре ранее выступал только в африканских чемпионатах – Буркина-Фасо и Гвинеи.
Заметим, что в активе Оули есть 8 матчей за национальную сборную Буркина-Фасо. Он ездил на последний КАН, но на поле не выходил.
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