Львів у своєму Instagram повідомив про прихід Оули Траоре, який став 13-м новачком клубу цієї зими.

Динамо відправило свій 5-мільйонний трансфер в чергову оренду

Контракт з гравцем розрахований до кінця сезону, він перебрався на правах вільного агента. Цікаво, що Траоре раніше виступав лише в африканських чемпіонатах – Буркіна-Фасо та Гвінеї.

Зауважимо, що в активі Оули є 8 матчів за національну збірну Буркіна-Фасо. Він їздив на останній КАН, але на поле не виходив.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика