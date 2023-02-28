Львів оголосив про трансфер гравця африканської збірної
16:28 - Читать на русском
Захисник Оула Траоре став черговим новачком Львова.
Львів у своєму Instagram повідомив про прихід Оули Траоре, який став 13-м новачком клубу цієї зими.
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Контракт з гравцем розрахований до кінця сезону, він перебрався на правах вільного агента. Цікаво, що Траоре раніше виступав лише в африканських чемпіонатах – Буркіна-Фасо та Гвінеї.
Зауважимо, що в активі Оули є 8 матчів за національну збірну Буркіна-Фасо. Він їздив на останній КАН, але на поле не виходив.
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