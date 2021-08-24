Львов готов заменить Бессмертного на Шарана – все зависит от матча с Рухом, – СМИ
19:40 - Читати українською
Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный рискует потерять свой пост уже после 6-го тура УПЛ.
Львов может уволить Анатолия Бессмертного, если команда потерпит неудачу во львовском дерби с Рухом, сообщает meta-ratings.
"Многие утверждали, что один неудачник сезона уже известен": директор Александрии высмеял диванных экспертов
С большой долей вероятности, следующим наставником львовян может стать Владимир Шаран, который покинул Александрию в конце прошлого сезона. Тренер работал с александрийцами в течение 13 лет, а также успел потренировать львовские Карпаты.
К слову, Львов занимает 15 место в чемпионате Украины, набрав 2 очка после 6 туров в УПЛ.
Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter