Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный рискует потерять свой пост уже после 6-го тура УПЛ.

Львов может уволить Анатолия Бессмертного, если команда потерпит неудачу во львовском дерби с Рухом, сообщает meta-ratings.

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С большой долей вероятности, следующим наставником львовян может стать Владимир Шаран, который покинул Александрию в конце прошлого сезона. Тренер работал с александрийцами в течение 13 лет, а также успел потренировать львовские Карпаты.

К слову, Львов занимает 15 место в чемпионате Украины, набрав 2 очка после 6 туров в УПЛ.

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