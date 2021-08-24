Головний тренер Львова Анатолій Безсмертний ризикує втратити свою посаду вже після 6-го туру УПЛ.

Львів може звільнити Анатолія Безсмертного, якщо команда зазнає невдачі в львівському дербі з Рухом, повідомляє meta-ratings.

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З великою долею вірогідності, наступним наставником львів'ян може стати Володимир Шаран, який покинув Олександрію наприкінці минулого сезону. Тренер працював із олександрійцями протягом 13 років, а також встиг потренувати львівські Карпати.

До слова, Львів посідає 15 місце у чемпіонаті України, набравши 2 очки після 6 турів в УПЛ.

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