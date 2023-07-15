"Никто не объяснял, почему уволили Олега Дулуба. Из-за кучи трансферов собрался фактически новый коллектив, которому нужно было время, чтобы сыграться, найти взаимопонимание. И здесь нас поставили перед фактом, что произошли изменения на тренерском мостике.

Рыбка официально стал игроком Оболони

Анатолий Бессмертный пришел в тяжелый период, у нас тогда несколько подряд тяжелых игр было. Трудно было ожидать какого-то результата при таких обстоятельствах.

Почему так получилось с ФК Львов – понятия не имею. Я сидел, думал, что пошло не так, мы это даже с ребятами обсуждали, но никто не понимал причины таких кадровых решений.

Что стало первым звоночком? Мыслей об исчезновении клуба не было. Я не мог подумать, что Львов может перестать существовать. Разговоров внутри клуба не было. У клуба есть задолженность передо мной. Они должны заплатить мне деньги. Я уже обратился в соответствующие органы", – сказал Рыбка в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Александр перешел во Львов в статусе свободного агента и выступал за "горожан" с января по июль 2023 года. По итогам сезона команда заняла последнее место, вылетела в Первую лигу и прекратила существование.

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