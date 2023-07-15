"Ніхто не пояснював, чому звільнили Олега Дулуба. Через купу трансферів зібрався фактично новий колектив, якому потрібен був час, аби зігратися, знайти взаєморозуміння. І тут нас поставили перед фактом, що відбулися зміни на тренерському містку.

Рибка офіційно став гравцем Оболоні

Анатолій Безсмертний прийшов у важкий період, у нас тоді кілька поспіль важких ігор було. Важко було очікувати якогось результату за таких обставин.

Чому так вийшло з ФК Львів – поняття не маю. Я сидів, думав, що пішло не так, ми це навіть з хлопцями обговорювали, але ніхто не розумів причини таких кадрових рішень.

Шо стало першим дзвіночком? Думок про зникнення клубу не було. Я не міг подумати, що Львів може перестати існувати. Розмов всередині клубу не було. У клубу є заборгованість переді мною. Вони повинні заплатити мені гроші. Я вже звернувся до відповідних органів", – сказав Рибка у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, Олександр перейшов у Львів у статусі вільного агента і виступав за "містян" з січня по липень 2023 року. За підсумками сезону команда посіла останню сходинку, вилетіла у Першу лігу і припинила існування.

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