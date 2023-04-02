Команда Луческу стремится исправиться за домашнее фиаско в прошлом туре против Зари. Матч, как и онлайн-трансляция Львов – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. Хозяева уволили главного тренера Олега Дулуба, хотя за предыдущие 3 тура после возобновления УПЛ 2022/23 набрали больше очков, чем киевляне. Соперник для реабилитации команде Луческу подходит идеально. Львов занимает последнее место, а в очных поединках с Динамо проигрывал 8 раз подряд. Где смотреть матч Львов – Динамо онлайн? Игру транслирует Setanta Sports на своем сайте.

Львов – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Мирча Луческу сделал целых 4 перестановки в основе. Румынский тренер полностью обновил фланги обороны киевского клуба. Вместо Тымчика и Вивчаренко вышли Караваев и Дубинчак. В свою очередь Шепелев с Бенито заменили Гармаша и Кабаева. В составе Львова отмечаем 35-летнего Александра Рыбку, бывшего голкипера сборной Украины, Динамо и Шахтера. Похоже, что "муниципалы" будут играть по схеме с тремя центральными защитниками. Хозяева также сделали 4 изменения в стартовом составе. В частности, арендованные у киевлян Кузык и Алибеков не попали даже в заявку.

Львов: Рыбка (к) – Грысьо, Игор, Сасовский, Дитятьев, Богунов – Антонио, Мильченко, Беляев – Бугай, Эсеола

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак – Сидорчук (к), Шепелев – Бенито, Лонвейк, Царенко – Ванат