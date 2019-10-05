Львов – Заря и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 10-го тура УПЛ Львов принимает Зарю, Ворскла встретится с Мариуполем, а Десна – с Олимпиком. Анонс и прогноз на эти матчи читайте на "Футбол 24".

Львов – Заря

Львов подходит к поединку против Зари в статусе предпоследней команды чемпионата при четырех поражениях в последних четырех турах. Общий счет этих матчей – 0:5, а единственным успехом "горожан" за месяц стала победа над Буковиной в Кубке. Футбол команды пока выглядит просто катастрофически, совсем не радуя болельщиков моментами – в матче с Олимпиком, например, львовяне пробили по воротам только один раз. Словом, увольнение Богдана Блавацкого, назначение главным тренером Владимира Мазяра, а потом еще и возвращение экс-коуча Стали Эгише Меликаня в качестве ассистента совсем не помогли подняться со дна. На этом фоне вновь начались разговоры об исчезновении клуба.

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Заря неделю назад прервала безвыигрышную серию, оторвавшись в выездном поединке с Олимпиком. Оставшись в большинстве с 37-й минуты, подопечные Виктора Скрипника к 90-й закатили аж 5 голов, не пропустив ни одного. Благодаря этой победе "мужики" вернулись в группу лидеров, набрав 15 очков – до второго места не хватает всего двух зачетных баллов. В общем, футбол Зари выглядит агрессивно и продуманно – особенно в аспектах прессинга и продвижения мяча. Кроме того, луганчане держатся в топ-3 УПЛ по результативности, уступая Динамо всего на один гол. Таким образом, "черно-белых" можно назвать фаворитами матча против Львова.

Статистика противостояния

Всего: 9 матчей, 0 побед Львова, 4 ничьи, 5 побед Зари, разница мячей 2-7.

В Премьер-лиге: 8 матчей (+0, =4, -4, 2-6)

Львов – Заря: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из компании Marathon Bet считают Львов безусловным андердогом поединка. На победу "горожан" стоит высокий коэффициент 4,60, а на ничью – солидные 3,50. В случае победы Зари ваш выигрыш может увеличиться на 1,60. Наиболее ожидаемым счетом букмекеры считают 0:1 в пользу луганчан – такой вариант расценен коэффициентом 5.35.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: Нет

Под вопросом: Насонов, Богунов, Приймак (Львов; играли за дубль)

Самый результативный матч – 3 гола

24.04.2019. 25-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Заря – Львов – 2:1

Ориентировочные составы на матч Львов – Заря

Львов: Сарнавский – Квасный, Братков, Борзенко, Люлька – Мартан, Сабино – Пернамбуко, Педро, Альваро – Ренан

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чайковский – Иванисеня – Хомченовский, Юрченко, Леднев – Громов, Русин

"Изюминки" матча:

– Игроки Львова на своем поле голов в ворота Зари еще не забивали.

– Львов удерживает клубную антирекордную домашнюю безвыигрышную серию в чемпионатах, которая началась 10 ноября 2018 и длится 13 игр: 4 ничьи и 9 поражений.

– Львов на своем поле не забивает голов в УПЛ с 13 апреля этого года в течение рекордных для клуба 648-ми минут.

– Львов удерживает два клубных рекордных сериала в УПЛ, которые начались еще 28 апреля и продолжаются 11 игр: безничейный – 2 победы и 9 поражений, и пропускной – 21 мяч.

– Львов в целом не забивает голов в Чемпионате с 31 августа в течение 361-й минуты.

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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Львов не забил ни одного гола в предыдущих четырех матчах УПЛ и даже не показал, как собирается прерывать "сухую" серию. Возможно, за очередную неделю работы нового тренерского штаба ситуация с футболом львовян немного улучшилась, но пока совершенно не верится в положительный результат в поединке против наиболее одной из самых результативных команд УПЛ. Заря должна одержать победу – и даже не минимальную.

Ворскла – Мариуполь

Ворскла в последних четырех турах может похвастаться только голом в ворота Карпат, однако тот матч полтавчане все равно проиграли – как три последующих. После выезда во Львов подопечные Виталия Косовского не отличились ни одним забитым мячом, а пропустили аж 12 – да, 9 из них провели гранды, но вряд ли это служит оправданием. За тренера "зелено-белых" немножко обидно, ведь трудно назвать футбол Ворсклы ужасным: команда пытается атаковать, неплохо работает через фланги и здорово укомплектована – прямо сейчас ворскляне не готовы тягаться с реальными претендентами на медали.

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Мариуполю в этом сезоне они не светят. По крайней мере, футбол азовцев в начале сезона совсем не впечатлил – в их активе лишь 9 очков, но часть из них стала следствием огромного везения и шикарной игры Худжамова. Влияние голкипера на результаты подопечных Александра Бабича просто колоссальное: с Рустамом в основе Мариуполь вырвал очко у Зари при счете 10:0 по ударам в створ, а без него сразу же сгорел Десне в родных стенах – 0:4. Вакула после того погрома еще долго не покидал центр поля, пока его не забрал оттуда тренер черниговцев. Словом, азовцы опозорились, поэтому сегодня от них можно ожидать попыток устроить реабилитацию.

Статистика противостояния

Всего: 46 матчей, 19 побед Ворсклы, 6 ничьих, 21 победа Мариуполя, разница мячей 57-59

В Премьер-лиге 40 матчей (+17, =5, -18, 52-49)

Ворскла – Мариуполь прогноз букмекеров на матч УПЛ

Эксперты из Marathon Bet не верят в Мариуполь, поставив на его победу коэффициент 3,32. Примерно такой же кф (3,24) стоит и на ничью, но и на успехе Ворсклы можно неплохо навариться – в случае ставки на победу полтавчан ваш выигрыш увеличится на 2,23. Самый ожидаемый букмекерами счет – ничья 1:1, оценена коэффициентом 5,70.

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Самая крупная победа Мариуполя

29.10.2003. 1/8 финала Кубка Украины-2003/2004

Мариуполь – Ворскла – 5:0



Самый результативный матч - 8 голов

13.11.2010. 17-й тур чемпионата Украины-2010/2011

Мариуполь – Ворскла – 2:6

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: Шехич, Каневцев, Краченко – Фомин

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Мариуполь

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Баенко, Кане – Скляр, Габелок – Ребенок, Луизао, Артур – Хебай

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Чоботенко, Быков, Корниенко – Федорчук, Чех – Кащук, Мишнёв, Вакула – Топалов

"Изюминки" матча:

– Ворскла с 17 марта 2012 года в УПЛ на своем поле не проигрывает Мариуполю уже 7 (!) игр подряд: +6=1.

– Проигрышная серия Ворсклы в УПЛ длится 4 игры, мячи 1:12.

– 200-й матч в чемпионатах в составе Ворсклы может провести Павел Ребенок.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Обеим командам есть что доказывать собственным болельщикам и самим себе. После разгромов в прошлых турах и Ворскла, и Мариуполь захотят реабилитации, а в таких случаях в УПЛ наиболее вероятным результатом кажется результативная ничья.

Десна – Олимпик

Десна сейчас находится на второй позиции в турнирной таблице, имея равенство очков с Динамо – и это очень справедливо, учитывая выездную победу над киевлянами. Да и в футбольном плане подопечные Александра Рябоконя выглядят наиболее стабильным коллективом после Шахтера, который также едва не потерял очки в очном поединке с черниговцами. Десна прекрасно прессингует и ничего не дает сделать у своих ворот – прямо сейчас у нее лучшая оборона УПЛ (всего 4 пропущенных гола). Атаку северян трудно назвать фееричной, но за недостаточный настрой она болезненно наказывает соперников – так, Александрия подверглась разгрому со счетом 3:0, а Мариуполь неделю назад пропустил на один гол больше. Словом, прямо сейчас черниговцы идут на медали.

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Олимпик после назначения Висенте Гомеса взял неплохой старт, отобрав очки в Мариуполе и добыв заслуженную победу над Львовом. Футбол дончан при этом выглядел очень оптимистично и нравился даже футболистам, однако Заря неделю назад опустила команду на землю – оставшись в меньшинстве с 37-й минуты после необдуманного подката Ксёнза, "олимпийцы" пропустили 5 голов, не ответив ни одним. После такого погрома можно ожидать перехода Висенте Гомеса на оборонную модель игры, ведь Десна, как минимум, не слабее Зари. С другой стороны, никто и слова не скажет Олимпику за поражение, а вот смелый футбол мог бы помочь создать сенсацию. В любом случае, тренеру виднее.

Статистика противостояния

Всего: 9 матчей, 5 побед Десны, 1 ничья, 3 победы Олимпика, разница мячей 15-10.

В Премьер-лиге: 4 матча (+2, =1, -1, 5-3)

Десна – Олимпик прогноз букмекеров на матч УПЛ

Специалисты из Marathon Bet считают Десну явным фаворитом встречи. На ее победу букмекеры поставили коэффициент 1,86, в то время как победу Олимпика оценили аж в 4,40. Ничья также кажется конторе маловероятной – при ставке на такой исход ваш выигрыш увеличится на 3,40. Наиболее вероятным счётом называют минимальную победу Десны – на такое развитие событий стоит кф 5.15.

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Самая крупная победа Десны

27.04.2005. 22-й тур чемпионата Украины-2004/2005 во Второй лиге

Десна – Олимпик – 3:0



Самый результативный матч – 7 голов

02.10.2004. 9-й тур чемпионата Украины-2004/2005 во Второй лиге

Олимпик – Десна – 3:4

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Ксенз (Олимпик)

Травмированные: Нет

Ориентировочные составы на матч Десна – Олимпик

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, Хльобас, Картушов – Филиппов

Олимпик: Крынский – Г. Пасич, Лукьянчук, Зотько, Е. Пасич – Фабинью, Цимбалюк – Имери, Тейшейра, Политыло – Дийе

"Изюминки" матча:

– Черниговцы удерживают клубный антирекорд, не забивая в УПЛ голов на своем поле 281 минуту подряд.

– Беспроигрышная серия Десны в матчах с Олимпиком продолжается в УПЛ 3 матча: 2 победы и ничья.

– Олимпик может пропустить 250-й гол в чемпионатах – осталось еще 2 взятия ворот.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Десна в последнее время раззабивалась и стала демонстрировать невероятно уверенный футбол. Пока подопечных Александра Рябоконя можно смело называть фаворитом борьбы за бронзовые медали, поэтому Олимпику в матче против северян не позавидуешь. Вряд ли черниговцы устроят разгром, но их победа должна быть максимально убедительной.

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