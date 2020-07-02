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Ворскла подписала полноценный контракт с легионером, которого Сабо назвал "молодым Шевченко"

2 июля 13:30 - Читати українською
Ворскла подписала полноценный контракт с легионером, которого Сабо назвал "молодым Шевченко"
Ибрахим Кане / фото: Ворскла

Малийский защитник Ибрахим Кане подписал полноценный контракт с полтавской Ворсклой.

Ранее 20-летний исполнитель выступал за Ворсклу на правах аренды. Теперь же контракт Кане с полтавчанами будет действовать в течение четырех лет, сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, Кане присоединился к Ворскле осенью 2018 года. С тех пор талантливый защитник сыграл за полтавчан 35 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 2 гола и одну результативную передачу.

После 28-ми сыгранных туров в нынешнем сезоне УПЛ Ворскла занимает девятое место в турнирной таблице. Кроме того, команда Юрия Максимова сумела пробиться в финал Кубка Украины, где 8 июля сыграет против Динамо.

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